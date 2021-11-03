İktidar ve muhalefetin önerilerine tepki: 'Üşüyün, aç ve karanlıkta kalın' diyen düzen yıkılmalı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaza gelen zamlar için ‘tasarruf' tavsiyesinde bulunurken, "Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, elektrik ve doğalgaza zam gelmesi durumunda "kademeli olarak halkımızı tüketimi durdurmaya çağıracağız" demişti.

Bu iki açıklamaya sosyal medya hesabından yanıt veren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "İktidarın doğalgaz faturalarıyla ilgili çözüm önerisi 'vatandaş daha az yaksın'. Muhalefet daha radikal, 'gerekirse hiç yakmayın' demişlerdi. Doğalgaz, kömür, elektrik, odun… hepsi pahalı! İnsanlar iyi şeylere layıktır. 'Üşüyün, aç ve karanlıkta kalın' diyen bir düzen yıkılmalı" ifadesini kullandı.