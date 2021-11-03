Enerji Bakanı faturanın nasıl düşeceğini açıkladı: Evi daha az ısıtın...

Yurttaşlar son yıllarda gelen zamlar dolayısıyla hem yeterince ısınamıyor hem de gelen yüksek faturaları ödeyemediği için gazları kesiliyor.

Tablo böyleyken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamlar için ‘tasarruf' tavsiye etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Dönmez, “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” dedi.