Cem Yılmaz'dan 'gemi kazasında botuna Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?' sorusuna yanıt

Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuk olan komedyen Cem Yılmaz, kendisine yöneltilen Sedat Peker ve Bilal Erdoğan'lı soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yılmaz, "Atlantik'te gidiyorsun, o lüks yolcu gemilerinden birinde? Muazzam bir fırtına çıkıyor, Titanic gibi, gemi batıyor. Zifiri karanlık, dev dalgalar var. Sende bir tane küçük lastik bir bot yakalıyorsun. Ama iki kişilik bot. biniyorsun, can havliyle kendine gelmeye çalışıyorsun. Dalgalar kocaman falan. Bir bakıyorsun böyle, karanlıkta iki kişi yüzüyor bota doğru. Yaklaşıyorlar bir bakıyorsun ki solda Sedat Peker, sağda Bilal Erdoğan var" sorusuna “Hemen bottan atlarım, dibe doğru yüzerim” yanıtını verdi.

Yılmaz, Osman Kavala ve Demirtaş'a ilişkin soruyu ise, "Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" diye yanıtladı.