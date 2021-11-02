Bu görüntüler Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı

“Çiftlik Bank davasının” 1 numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, Interpol-Europol tarafından Türkiye’ye getirildi.

Havalimanına sivil kıyafetle iniş yapan Aydın'ın çıkışta Fenerbahçe forması giydiği fotoğraf sosyal medyada tepki çekti. Elleri kelepçeli olarak uçaktan indirilen Aydın uçaktan indiğinde üzerinde siyah tişört içinde Fenerbahçe formasıyla görüntülendi. Daha sonra Aydın'ın üzerindeki siyah tişörtün çıkarılarak Fenerbahçe formasıyla emniyetten çıkarılma görüntülerine Fenerbahçe taraftarları büyük tepki gösterdi.

Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu "Çiftlikbank dolandırıcısı şahsiyet ülkeye siyah tişört ile geliyor ve kameraların karşısına Fenerbahçe forması ile çıkartılıyor.

Çok net ki; 3 Temmuz’u kurgulayan FETÖ’cüler halen temizlenememiş ve bizimle uğraşıyor. @EmniyetGM @TC_icisleri @tcbestepe acilen açıklama yapmalı!" paylaşımında bulundu.