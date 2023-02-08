'İktidar seçim öncesi OHAL'i fırsat olarak değerlendirebilir'

soL yazarı Kadir Sev, bugün yayımlanan yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem nedeniyle 10 ilde ilan ettiği olağanüstü halin (OHAL) iktidarı için bir fırsata dönüştürebileceğine işaret etti.

Afetlerin bugüne kadar 1959 yılında çıkarılan kanuna uyularak yönetildiğini ve yasanın yeterliliği nedeniyle afetlerde OHAL ilan edilmesine gerek kalmadığını belirten Sev, ilan edilen OHAL'in iktidara geniş bir manevra alanı tanıyacağına ve iktidarın seçimler öncesi bundan faydalanabileceğine dikkat çekti.

Sev'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Afetler bu güne değin 1959 yılında çıkarılan 7259 sayılı; 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' ile öngörülen ve kurallara uyularak yönetilmiştir. Yasanın kuralları günün koşullarına uygun olmasını sağlayacak bir anlayışla değiştirilerek güncellenmiştir. Deprem, sel gibi felaketlerde hep bu yasa uygulanmıştır. İstanbul depreminde bile Olağanüstü Hal İlan edilmemiş; afet bölgesi statüsüyle yetinilmiştir. Yasa, afetlerin yönetilmesinde yetersiz değildir.

Bütün bu gerçeklere karşın, depremden etkilenen 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin altında başka amaçlar olduğu sezilmektedir. Seçime yaklaşık üç ay kaldı ve OHAL’in yasal çerçevesi iktidarlara olağanüstü genişlikte manevra alanı tanıyor. Bu fırsattan yararlanmayı umuyor olabilirler."