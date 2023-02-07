Erdoğan açıkladı: 10 ilde OHAL ilan edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.
- Halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içi ve yurt dışında gelen ilave ekiplerle bu sayı artıyor.
- 100 milyarlık kaynağı kurumlarımıza tahsis ettik.
- Depremden kurtulan felaketzedelerin barınmadan giyeceğe, ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıma tedbirlerini adım adım hayata geçiriyoruz.
- Deprem bölgesine kurtarma ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında hâlâ zorluklar yaşanıyor.
- Bölgeye 54 bin çadır, 102 bin yatak gönderildi.
- 3 bin 549 vefatımız, 22 binden fazla yaralımız var.
- Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahip. Kış şartları sebebiyle deprem bölgesine arama kurtma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında zorluklar yaşanıyor. Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden yolları kullanmamasını, telefon görüşmelerini de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum.
- İçişleri ve TSK'ya mensup güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel, arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK, kara unsurlarındaki binlerce personelin yanı sıra, deniz kuvvetlerimizin 10 gemisi, hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil tüm imkanları ile arama kurtarma tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır.
- Pazar gününe kadar milli yas ilan ettik. Kurumlarımızın her biri kendi alanlarıyla ilgili ilave tedbirler alıyor.
- Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır. Tedbiren kesilen doğalgaz ve elektrik akışının sağlanması için çalışmalar sürüyor.
- Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye çalışanları yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü deldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız. Savcılarımız sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri yapıyor.
- Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti, tedbirleri zorunlu hale getirmektir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülmesini temin için Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.