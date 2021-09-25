TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "İktidar mağdur, marketler zavallı... Suçlu halk mı?" manşetiyle çıktı.
Manşetin bir bölümü şöyle:
AKP’li Cumhurbaşkanı, ABD’de gazetecilerin “fahiş fiyatlarlar” ile ilgili sorularını yanıtlamış ve “Beş tane zincir market var, ürünleri bunlar topluyor, piyasaları da alt üst ediyorlar” demiş.
Sektörde büyük paya sahip Şok Marketler’in de sahibi Murat Ülker hemen atılıp cevap vermiş ve “Milletin aklıyla alay etmeyin, biz ancak %1 kazanıyoruz, marketler burada en zavallı kesimler” demiş.
Utanmasalar suçlu halk diyecekler.
Bu masallara nokta koyma zamanı gelmedi mi?
Ama yine de mağdur olmakta ısrarcıysalar, merak etmesinler eşitlikçi bir düzen kurulduğunda onların da 'mağduriyeti' son bulacak.