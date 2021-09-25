Erdoğan'ın 'hedef aldığı' market zincirleri belli oldu: Sahipleri Erdoğan'a yabancı değil...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlara ilişkin "5 zincir market" açıklaması tartışma konusu olmuştu.

"5 zincir market var. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Zincir marketlerin sınırsız uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır" diyen Erdoğan, "Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamasında işaret ettiği zincir marketlerin hangileri olduğu merak konusu olurken, Odatv, bu 5 marketin Mustafa Latif Topbaş'ın sahibi olduğu BİM, Yıldız Holding'e ait Şok, Sabancı'ya ait CarrefourSA, Turgay Aydın Holging'e ait A101, ve Anadolu Grubu'na ait Migros olduğunu duyurdu.

Bu marketler kime yakın?

A-101, BİM, Şok ve Migros’un toplam market sayısı 30 bine yaklaşırken, ülkenin en yaygın market zincirleri olan bu markaların tamamı da iktidarla yakın ilişki içinde olan patronlara ait.

Şok Market’in sahibi kim?

Şok Market, Türkiye’nin 81 ilinde toplam yedi bin 661 mağazası ve 24 dağıtım merkezi bulunan dev market zincirlerinden biri.

2013 yılında Dia S.A.’yı 584 mağazası ile, Türkiye’de "Onurex" olarak bilinen perakende zinciri Onur Ekspres Marketçilik A.Ş.’yi 116 mağazası ile ve Devamlı İndirim Mağazacılık (Dim) zincirini 18 mağazası ile satın alarak bünyesine katan Şok’un sahibi AKP’ye yakın isimlerden Murat Ülker.

A 101 kimin?

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet gösteriyor. 2020 sonu itibariyle 10 bin 1’inci marketi açan A101, Türkiye’nin en büyük 15 şirketi arasında yer alıyor.

A101’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın.

2016’de Cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve kısa süre sonra serbest bırakılan Aydın, aynı zamanda Memorial Hastanaleri’nin ve English Home’un da sahibi.

Cemaat operasyonunda kısa süre gözaltısı ve bırakılması, AKP ile arasında bir sorun olmadığını ya da en azından barıştıklarının işareti olarak değerlendiriliyor.

BİM’in sahibi kim?

BİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş.

Ülke genelinde tam 8 bin 500 mağazası bulunan zincirin başındaki isim olan Topbaş da, Erdoğan ile yakın ilişkileriyle biliniyor.

Topbaş, Erdoğan'a villa sattığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada bunu yalanlamış ancak Erdoğan'ın 35 yıllık dostu olduğunu belirterek villasına misafirliğe geldiğini söylemişti.

Migros’un sahibi kim?

Migros yaygınlık olarak Şok, BİM ve A-101’in hayli gerisinde bulunurken, 81 ilde 2 bin 279 mağazası bulunuyor.

Migros’un sahibi Efes grubun da sahibi olan Tuncay Özilhan.

İBB seçimleri sırasında seçimin yenilenmesinden kaygı duyduklarını söyleyen TÜSİAD YİK üyesi olan Özilhan’a Erdoğan tepki göstermiş, geçmiş “yakın” ilişkileri hatırlatılmıştı: “Ben sizin 12 yıl önce durumunuzu, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunu teşhir ederim. Biz TÜSİAD'ın politik tarafgirlikten ziyade Türkiye'nin ekonomik mücadelesine yaptığı katkılarla gündeme gelmesini beklerdim.”

CarrefourSA kimin?

AKP iktidarında servetine servet katanlar arasında olan Sabancı Holding'e ait market zincirinin 41 ilde Hiper, Süper, Gurme ve Mini formatlardaki 686 marketi bulunuyor.