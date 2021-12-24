'İktidar hem dövizi hem de faizi piyasaya teslim etmiş oldu'

soL TV'de Gündem programında Gökhan Kazbek’in konuğu iktisatçı Doç. Dr. Oğuz Demir oldu.

Programda Erdoğan'ın açıkladığı ve doların hızlı düşüşüne neden olan döviz korumalı mevduat hesabı adımını değerlendiren Demir, bu adımın hem faizi hem de dövizi tamamen piyasa teslim ettiğini söyledi.

Bu adımın bankalardan gelen öneri üzerine atıldığını düşündüğünü söyleyen Demir şöyle konuştu:

"Eğer hiçbir müdahalede bulunmasalardı başka bir Türkiye konuşurduk. Doğru olan yöntem bu değil ama bir şey gerekiyordu, tepetaklak uçuruma gidiyordu ülke. Şimdi uçurumun eşliğinde durduk. Bundan sonraki mevzu şu: Atlayacak mıyız, geri dönecek miyiz? Bunu kontrol edebilecek güç şu anda devlet değil, bunu piyasaya devrettiler son atılan adımla birlikte.

Hatırlayalım, Türkiye 2001'e kadar sabit kur rejimindeydi. Neydi o programın esası: Kuru sabitleyeceğiz, faizi piyasaya bırakacağız. Faiz 6500'lere çıktı bir gecede, hatırlayın. Baktılar ki olacak gibi değil, o zaman yöntemi değiştirip "faizi biz belirleyelim, hem de enflasyon üzerindeki talebi kontrol etmiş oluruz, dövizin değerini piyasaya bırakalım" dediler. En azından TL'nin değerini belirleriz diye düşünüldü. 2001'den beri böyleydi.

Şu anki sistem dövizi piyasa belirliyor, faizi merkez bankası belirliyorken, atılan son adımla artık faizi de döviz belirleyecek. Devlet elindeki faiz enstrumanını da piyasaya teslim etti. Çünkü faizi dövize endekslediler, dövizi de piyasa belirliyor. Artık faizin kaç olabileceğine ilişkin öngörü yapmakta da sorun yaşayacaklar. Çünkü borçlanma ihtiyacı yüksek, dolayısıyla biri size para verirken daha yüksek getiri bekleyecek, özellikle yabancılar için söylüyorum. ikicisi piyasada dövizin ne kadar artacağı, yurtdışındaki risklerin nasıl şekilleneceğine dair fikir ve kontrolümüz yok. Dolayısıyla hem faizi hem de dövizi piyasanın ve bizim dışımızda kontrolü daha yüksek olan güçlerin eline bıraktılar. Bugün dış güçlere faizi de teslim etmiş olduk. Döviz zaten spekülasyona daha açıktı, şimdi faizi de teslim etmiş olduk, çünkü faizi bu saatten sonra döviz belirleyecek faizi.

O zaman biz Türkiye'de ekonomiyi hangi araçla yöneteceğiz? Enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz? İnsanların tasarruflarını artırmak için ne yapacağız? Bugün Türkiye'de faiz artırma silahı yok artık. Artık faizi artırsanız ne olacak ki? Kuru dengelemek için yapıyorlardı ya, insanlar zaten faizde. Faiz duyarlılığını yok ettiler."