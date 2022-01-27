İktidar gaz kesintisinin nedeninin İran olduğunu açıklamıştı, İran'dan tam aksi açıklama geldi

İran'dan alınan doğalgazın kesilmesi nedeniyle yaşanan kriz sürerken dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Milli Gaz Şirketi tarafından yapılan resmi açıklama, “İran'dan Türkiye'ye gaz ihracatındaki kesintinin ayrıntıları” başlığını taşıyor.

Yetkililer resmi açıklamaya dayanarak Sözcü'den Saygı Öztürk'e şunları söyledi:

“Türkiye'ye doğalgaz akışındaki kesinti İran tarafından kaynaklanmıyor. Bazergan istasyonunda iki yalıtımlı bağlantıdan gaz kaçağı meydana gelmesi ve istasyondaki standart çalışma koşullarının aksamasının ardından Türkiye'ye gaz ihracatı azalmış olup, sorunlar giderilene kadar kısa bir süreliğine durdurulmuştu.

Çalışma koşullarının kontrol edilmesi ve kaçakların sürekli izlenip basınç kontrollerinin yapılmasıyla gaz ihracatının akışı sağlandı. Ancak Türk tarafındaki doğalgaz basınç yükseltme istasyonundaki teknik bir sorun nedeniyle ülke şu anda gaz alamıyor.”

BOTAŞ'tan kesinti sonrası yapılan açıklamada, "Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir" denilmişti.