BOTAŞ: İran'dan doğalgaz akışı 10 gün süreyle yapılamayacak

BOTAŞ bazı sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğalgaz arzındaki kısıtlamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir" denildi.

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için "İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu ve konunun hassasiyetle takip edildiğini" kaydeden şirket şunları kaydetti:

"Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."