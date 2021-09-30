'İktidar cemaat yurtlarına aktarılmak üzere 173 milyon 704 bin lira destek verdi'

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada son dönemdeki yurt gündemine ilişkin konuştu.

"Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, baskı, zor politikaları devam ederken ülkenin gündeminde gençlerin 'barınamıyoruz' eylemleri var" diyen Başaran, "Ülkede lisans, ön lisans, doktora öğrenci olarak geçen seneki rakamlara göre en az 8 milyon 700 bin civarında öğrenci var. Buna rağmen KYK’nin toplam 552 yurttaki öğrenci kapasitesi sadece 84 bin 363. İktidar bu sene için cemaat yurtlarına aktarılmak üzere 173 milyon 704 bin lira destek bütçesi ayırdı. Öğrencilere KYK burs ve kredisi yalnızca 650 TL. Buna karşılık en ucuz yurt fiyatı ise 800 liradan başlıyor. Kiralık penceresiz odalar 900 TL’den başlıyor" ifadesini kullandı.