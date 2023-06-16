İktidar '500 dolar' sözünden geri adım attı: 'Asgari ücrette TL konuşmak durumundayız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde, '500 dolar' vaadinin yerine getirilemeyeceğine işaret etti.

CNN Türk’e konuk olan Yılmaz “Asgari ücrette hesaplama yapıldı mı?” sorusuna “Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız” diye yanıt verdi.

Eski bakan 500 dolara işaret etmişti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmiş, “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” demişti.