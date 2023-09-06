İkizköylülere konteyner cezası

Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı İkizköy'de Akbelen ormanlarını korumak için 4 yıldır direnen, 2 yıldır da çadır ve konteynerlerde nöbet tutan çevreci ve köylülere, Milas Belediyesi tarafından 5 bin lira para cezası kesildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Milas Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Şefliği tarafından Milas Belediyesi Encümen'i kararı ile İkizköy direnişçilerinin halen bulunduğu kamp alanının mülkiyetine sahip Hasan Demir'e tebligat yapıldı. Arazideki konteyner hakkında yıkım kararı alındığı ve ceza kesildiği belirtildi.

Öte yandan Limak Holding'in bölgeye koyduğu konteynereyse cezai işlem uygulanmadığı belirtildi.

Nöbet tutan çevreciler, “Çifte standarta itiraz ettik, konu hakkında biz de şikayetçi olduk. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar ancak mücadelemiz sürecek” dedi.