İkizköylüler 'Zeytinime dokunma' demek için Meclis önünde: 'Yolumuz kesildi'

AKP’li 29 milletvekilinin imzasıyla 10 Aralık’ta TBMM’ye sunulan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ilk maddesi, zeytin sahalarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngörüyor.

AKP’nin 2023 bütçe teklifinin görüşülmesinin hemen ardından ele almayı planladığı bu Torba Kanun teklifi ile seçimler öncesi yeni bir talanı gündeme getiriyor.

Öte yandan zeytinliklerin talan edilmesine tepkiler de sürüyor. İkizköylüler "Zeytinime dokunma" demek için dün gece 23.00’de İkizköy’den Ankara’ya doğru bir otobüsle yola çıkmıştı.

Muğla'daki Akbelen Ormanı’nı Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) tahsis eden bakanlık kararına karşı mücadele eden İkizköylüler Meclis Çankaya kapısı önünde bir basın açıklaması yapmayı planlıyordu.

'Zeytinime dokunma demekten vazgeçmeyeceğiz!'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İkizköylüler, açıklamalarının engellenmeye çalışıldığını duyurdu:

"Yolumuz kesilmeye çalışılıyor. Basın açıklaması için Çankaya kapısına geçmemize izin vermiyorlar! Komisyondan geçirmeye çalıştığınız torba kanunu gibi bu müdahaleniz de hukuksuz! Siz istediğiniz kadar engelleyin. #ZeytinimeDokunma demekten vazgeçmeyeceğiz!"

İkizköylüler milletvekillerine destek çağrısı yaptı.