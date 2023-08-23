İkizköylüler sanatçılara çağrıda bulunmuştu: Limak konserlerini iptal etti

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda binlerce ağacın katledilmesine direnen İkizköylülerin nöbeti sürüyor. Limak Holding'in kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası ise yakın zamanda Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verecekti.

Ancak Akbelen'de ağaç kıyımına karşı direnişi sürdüren İkizköylüler, Bodrum konseri öncesi Limak Filarmoni'nin Genel Sanat Yönetmeni opera sanatçısı Murat Karahan'a seslenerek, "Akbelen'de kızıl gerdan sustu. Akbelen'de alakarga sustu. Kuşlar sustu sen de sus" demişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Murat Karahan'ın kendisine ulaştığını ve Limak Filarmoni'nin yıl sonuna kadar olan tüm konserlerinin Akbelen protestoları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.