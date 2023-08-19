Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Limak Vakfı ile ortaklığını sonlandırdı

İkizköy Çevre Komitesi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) yazdığı mektup sonrası UNDP, Limak Holding'e bağlı Limak Vakfı ile olan ortaklığını sonlandırdığını duyurdu.

Şu ana kadar Limak Vakfı'ndan herhangi bir proje için finansman desteği alınmadığını aktaran UNDP, Limak Vakfı ile bulunan ortaklığın durumu için şöyle denildi:

''UNDP, 2016 yılından beri “Türkiye’nin Mühendis Kızları” adıyla bilinen, geleneksel olarak erkeklere özgü kabul edilen mühendislik ve diğer teknik mesleklere kadın katılımını artırmayı amaçlayan bir programı desteklemektedir. Program, Limak Vakfı tarafından yürütülen kız çocuklarına yönelik burs programı biçiminde başlamıştır. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan bir anlaşma kapsamında, UNDP, anılan programı kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik etkili bir araç haline getirmek üzere Limak Vakfı ile birlikte çalışmıştır.

UNDP, program giderlerini karşılamak üzere Limak Vakfı’ndan toplam 795.060 ABD doları fon almıştır. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine, UNDP hiçbir zaman Limak’a finansman sağlamamıştır.

UNDP değişen koşullara bağlı olarak özenli incelemelerini güncellemektedir. Son aylarda sivil toplum aktivistleri tarafından dile getirilen endişeler, UNDP’yi Limak Grubu için özenli inceleme sürecini yenilemeye teşvik etmiştir. İnceleme sonuçları, UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır.''

Akbelen'den Limak Filarmoni Orkestrası'na: Kuşlar sustu, sen de sus!

İkizköylüler, Limak Vakfı'nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası'nın bugün Bodrum'da vereceği konser öncesi sahne alacak olan opera sanatçısı Murat Karahan'a çağrıda bulundu.

Aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olan Murat Karahan'a seslenen İkizköylüler, sosyal medyadan "Akbelen'de kızıl gerdan sustu. Akbelen'de alakarga sustu. Kuşlar sustu sen de sus" yazılı görseller paylaştı.

Gazeteci Kazım Kızıl'ın sosyal medya hesabından paylaştığı çağrıda şu ifadeler yer aldı: ''İkizköylüler bu akşam Bodrum'da LİMAK Filarmoni Orkestrası'nın konserinde sahne alacak olan Opera Sanatçısı Murat Karahan'a çağrıda bulundu: "Akbelen Ormanı'nda kuşlar yuvasız kaldı, şimdi yas zamanı. LİMAK'a arya değil bize bir ağıt söyle. LİMAK'ın, vahşetin sesi olma, Akbelen Ormanı’nın, kuşların, doğanın sesi ol!"