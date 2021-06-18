İkizdere'de yurttaşlara operasyon: Evler arandı, gözaltı yapıldı

İkizdere de ev araması ve göz altı! Müvekkil Dursun Baş adamdır! Ona başka bir şey yapışmaz! Ama eşinin haksızlığa karşı çığlığı burada.. sonsuza kadar kulağınızda kalsın! Dert olsun! #ikizderetasocağıolmasın pic.twitter.com/A1ZUHA7ZHX