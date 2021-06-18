İkizdere'de yurttaşlara operasyon: Evler arandı, gözaltı yapıldı

Rize İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının mücadelesine karşı bugün operasyon yapıldı.
"Sokağa çıkma yasağı" bahanesiyle köylülere ceza kesildi. Birden fazla ceza kesildiğini söyleyen köylüler
Köylülere ceza kesildi.
Jandarmadan ev baskını
Bu sabah da jandarma evlere baskın yaparak bilgisayar, telefon gibi cihazlara el koydu.
Arbede sırasında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İkizdere de ev araması ve göz altı! Müvekkil Dursun Baş adamdır! Ona başka bir şey yapışmaz! Ama eşinin haksızlığa karşı çığlığı burada.. sonsuza kadar kulağınızda kalsın! Dert olsun! #ikizderetasocağıolmasın pic.twitter.com/A1ZUHA7ZHX— Yakup Ş.Okumuşoğlu (@YakupOkumusoglu) June 18, 2021
İkizdere'deki yağma da görüntülendi.