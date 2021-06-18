İkizdere'de yurttaşlara operasyon: Evler arandı, gözaltı yapıldı

İkizdere'de yapılmak istenilen taş ocağına karşı mücadele eden köylülerin evinde sabah arama yapıldı. Köylüler gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Rize İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının mücadelesine karşı bugün operasyon yapıldı.

"Sokağa çıkma yasağı" bahanesiyle köylülere ceza kesildi. Birden fazla ceza kesildiğini söyleyen köylüler 

Köylülere ceza kesildi.

Jandarmadan ev baskını

Bu sabah da jandarma evlere baskın yaparak bilgisayar, telefon gibi cihazlara el koydu.

Arbede sırasında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İkizdere'deki yağma da görüntülendi.

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