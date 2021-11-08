İkizdere'de vadiden toprak taşıyan kamyon dereye düştü

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı İskencedere Vadisi mevkiinde açılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşların mücadelesi sürerken; çalışma alanından toprak taşıyan kamyon, sabah saatlerinde dereye yuvarlandı.

İkizdere Çevre Derneği, "Cengiz Holding ve destekçileri bizim doğamızı yok ederken, kamyoncuların canını da tehlikeye atıyor" açıklamasını yaptı.

Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat tarafından projelendirilen Rize-İyidere Lojistik Liman İnşaatı'nda kullanılmak üzere İkizdere'ye bağlı İskencedere Vadisi'nde taş ocağı açılması çalışmaları sürüyor. Yurttaşlar, doğanın tahrip edildiğini belirterek, çalışmaları durdurmak için yargıya başvurdu. Hukuki mücadele sürerken bu sabah saatlerinde taş ocağı alanından toprak taşıyan kamyon dereye düştü.

ANKA Haber Ajansı'nın bölgedeki yurttaşlardan edindiği bilgiye göre; kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu, yaralanmadığı belirtildi.

İkizdere Çevre Derneği, yaşanan kazaya ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"İkizdere'de zor şartlar altında ısrarla yapılan doğa katliamında, vadiden toprak taşıyan bir kamyon dereye düştü. Cengiz Holding ve destekçileri bizim doğamızı yok ederken, kamyoncuların canını da tehlikeye atıyor."

Kamyonun dereye düştüğü anları görüntüleyen vatandaş, bölgede taş ocağının olmayacağını daha önce dile getirdiklerini belirtti, "Yetkililere sesleniyoruz, taş ocağını derhal durdurun" dedi.