İkizdere Çevre Derneği: Mahkeme, bilirkişi heyetini dikkate almalı, yürütmeyi durdurmalı

Rize’nin İkizdere ilçesinin İşkencedere mevkiinde İyidere Lojistik limana dolgu malzemesi için Cengiz Holding tarafından açılmak istenen taş ocağına bilirkişi raporunda "Dosyaların yetersiz olduğu" kararı verilmişti.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan İkizdere Çevre Derneği adına Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, bilirkişi raporunun umut verici olduğunu, acilen yürütmenin durdurulması gerektiğini söyledi.

'Mahkeme, acilen yürütmeyi durdurmalı'

Okumuşoğlu, basına verdiği demeçte bölgede faaliyet başlamadan projenin eksikliklerle dolu olduğunu belirttiklerini ifade ederken "Bu faaliyet başladığında geri dönüşü olmayacak çevresel zararların oluşacağını, gezegenin değerli bir bölümünün tahrip edileceğini ve gelecek kuşaklara risk oluşturacak bir alan bırakılacağını her platformda ifade ettik.’’ dedi.

Avukat Okumuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

‘‘Mahkemeye davacılar olarak iki, üç defa çalışmalar başladı, önce yürütmeyi durdurun, alan zarar görmesin, sonra keşif yaparız, bilirkişiler eğer proje uygun derse yine faaliyet devam eder dedik. Maalesef mahkeme bu taleplerimizi ıskaladı. Gelinen noktada her gün hala devam eden bir çalışma var. Şimdi bilirkişiler çalışmaların ne kadar bilimsellikten uzak raporlarla devam ettiğini, oluşan zararları, ileride oluşabilecek zararları yazdılar. Bu aşamaya kadar doğa alanında bunca zarar oldu. Doğayı verilen zararları şimdi kim telafi edecek. Bunca zarardan sonra mahkemenin vereceği karar ile doğa eski haline gelecek mi?’’

'Yasa bugün değilse ne zaman uygulanacak?'

‘‘Hukukumuzda tam da bu tür zararların önlenmesi için yürütmeyi durdurma şeklinde bir düzenleme vardır. Bu müessese bu doğa katliamı için devam ederken uygulanmayacak ise ne zaman uygulanacak? Bu hususları bugün soruyoruz, bundan sonra da soracağız.’’

İkizdere’de daha fazla çevre katliamının yaşanması gerektiğini aktaran Okumuşoğlu, acil talepleriniyse şöyle sıraladı: