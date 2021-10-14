İkizdere'de Cengiz'i üzecek bilirkişi raporu: Dosyalar yetersiz

Rize’nin İkizdere ilçesinin İşkencedere mevkiinde İyidere Lojistik limana dolgu malzemesi için Cengiz Holding tarafından açılmak istenen taş ocağına bilirkişi raporunda "Dosyaların yetersiz olduğu" kararı verildi. Taş ocağı açılmasına 20 Nisan'dan bu yana tepki gösteren köylüler, açıklanan karardan mutlu.

Bilirkişi Kararı hakkında açıklamada bulunan köylülerin Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, bundan sonraki süreçle ilgili şöyle konuştu:

'Yürütmeyi durdurma kararı verilebilir'

“Sadece sonuç kısmına bakabildiğim raporlarda, 3 taş ocağı için de bilirkişiler proje tanıtım dosyalarının yetersiz olduğu görüşünü vermişler. Bunun anlamı şu; Bu raporlara davalılar (Ulaştırma Bakanlığı ve işleten firmalar) itiraz edeceklerdir. Bu itirazların sonrasında mahkeme dava hakkında önce yürütmeyi durdurma konusunda, sonrasında da davanın esası hakkında bir karar verecektir. Bilirkişi raporlarına göre, bu kararların bizlerin lehine olması beklenir. Yürütmeyi durdurma kararı verilirse çalışmalar 30 gün içinde durmak zorunda’’ dedi.

İşkencedere vadisinde İyidere lojistik liman inşaatına dolgu taşı temini için yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin ve sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi devam ediyor. (ANKA)