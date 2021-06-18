İkizdere'de evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dursun Baş serbest bırakıldı

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nde Cengiz Holding'in yapmak istediği taş ocağına karşı 2 aydır direnen köylülerden Dursun Baş, sabah saatlerinde evine jandarma tarafından yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

Hakkında "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Baş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dursun Baş, dün İşkencedere'deki eylemler sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine kesilen para cezalarına tepki göstermiş ve "Sadece eyleme gidenlere ceza kesilmiş. Kaymakamın yaptığı toplantılar var, Bakan geldi onun gelişinde toplananlar var… Onlara ceza yok. Sadece bize. Devlet sanki olmuş Cengiz" demişti.