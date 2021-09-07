İkizdere’de doğa kıyımı devam ediyor: Eskenci yok oluyor

İkizdere Eskenci Dere Vadisinde doğa katliamı genişleyerek devam ediyor. Eskenci Deresi Vadisi içerisinde çalışan iş makineleri derenin içinden yamacı tırmanarak yol yapmaya devam ediyor. Cengiz İnşaat’a ait iş makineleri dere içerisinde çalışırken bilirkişi heyeti 13 Eylül Pazartesi günü bölgede önemli bir incelemede bulunacak.

‘‘Biz dereyi koruyoruz, kolluk kuvvetleri Cengiz İnşaatı’’

Konuya ilişkin soL’a konuşan direnişçilerden Kemal Baş köylüler olarak dereyi koruduklarını, devletin kolluk kuvvetlerinin ise Cengiz İnşaat’ı koruduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

‘‘Biz 138 gündür İkizdere’de direniyoruz. Cengiz İnşaat, tüm gücüyle Eskenci Dere Vadisinde çalışıyor. Direnişimiz her şeye rağmen devam ediyor. Cengiz İnşaat tarafından 4 dinamit patlatıldı. Sular kulanılmaz hale geldi. Kirli sulardan içmek zorunda kalıyoruz. Büyük kayın ağaçları var derede. Yol için bu ağaçları katlettiler. Orada halk organik çay yetiştiriyor. Şantiye yolu nedeniyle bunlar hiçbir işe yaramayacak hale geldi. Orada üretilen bal dünyanın en iyi ballarından biriydi. Şimdi bal diye bir şey kalmadı. Biz liman inşaatı ve taş ocağı istemiyoruz. Biz doğamıza sahip çıkmak istiyoruz. Biz köylüler olarak orayı koruyoruz. Devletin kolluk kuvvetleri tüm gücüyle Cengiz İnşaat'ı koruyorlar. Köylüye baskı yapıyorlar. Bizi sürekli marjinalleştirmeye çalışıyorlar. Buna rağmen köylü direnişe devam ediyor. Direnme alanımızı acil kamulaştırmaya soktular. Direnme alanını yıkıp direnişimize son vermek istiyorlar.’’

''Bilirkişi heyetine güvenmiyoruz''

soL’a konuşan bir diğer direnişçi Asuman Fazlıoğlu ise bilirkişi heyetine güvenmedikleri ve heyetin değişmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Cengiz İnşaat, deremize saldırıyor. Orada dereye dair ne varsa yok ettiler. Biz direnmeye devam edeceğiz. Pazartesi günü bilirkişi heyeti gelecek. Biz bu bilirkişi heyetine güvenmiyoruz. Biz bilirkişi belli olduğundan itibaren bilirkişinin değişmesini istedik. Bununla ilgili mahkemeye başvurduk."