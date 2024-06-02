İkizdere'de 'ÇED Gerekli Değildir' kararı iptal edildi: 'Cengiz pılını pırtını toplayıp gidecek'

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Eskincedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapımına devam edilen taş ocağına dair 21 Ocak 2021 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir" kararına karşı açılan dava sonuçlandı.

Rize İdare Mahkemesi, “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığına dair karar, 15 Mayıs tarihinde oyçokluğuyla alındı.

Sürece ilişkin konuşan davanın avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, "Cengiz İnşaat pılını pırtısını toplayıp gidecek. Cengiz İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığı orayı nasıl yıktıysa, yıktıklarını geri getirecek, rehabilite edecek orayı. Bunun için uğraşacağız hukuk mücadelemizden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

'Süre dolmuş olmasına rağmen halen projeye devam ediyorlardı'

ANKA'ya konuşan davanın Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu yaşanan süreci şöyle anlattı:

“ÇED ihbarına karşı açtığımız davada bilirkişi raporu önce bizim lehimize karar verdi. Sonrasında Cengiz İnşaat özel bir rapor sundu o özel rapora göre mahkeme ek rapora gönderdi. Ek rapora gönderince bilirkişiler bizim lehimize, çevre ve doğanın zarar göreceğine dair beyanlarından döndüler, bunun üzerine mahkeme davayı reddetti. Biz bunun üzerine Danıştay’a temyiz ettik. Bilirkişinin tarafsızlığını yitirdiğini iddia ettik ve Danıştay’da bilirkişilerin tarafsızlığı konusunda şüphe oluştuğundan dolayı yeniden başka bir heyette keşif yapılması gereğiyle kararı bozdu. Bunun üzerine geçen sene yeni bir heyet iyi bir rapor sundu. Tekrar ek rapor gönderdi idare mahkemesi, 'Bir daha bakın şu konulara' diye davalı tarafın doğrultusunda ama yeni heyet 'hayır' dedi. Heyet 'Biz ne diyorsak o, şu an daha önceki dediklerimiz geçerlidir' dedi. Bunun üzerine de iptal kararı verdi."

Rize İdare Mahkemesi'nin söz konusu kararın geçen hata alındığını aktaran Okumuşoğlu, "Cengiz’in, Ulaştırma Bakanlığı'nın almış olduğu ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal oldu. ÇED gerekli değildir kararına göre Cengiz İnşaat orada çalışıyordu ve o projenin de ömrü 2023 Kasım ayında bitiyordu; ÇED raporunda öyle söylüyorlardı 3 yıllık bir çalışmaydı. O 3 yıllık çalışmada ‘ÇED gerekli değildir’ kararından sonra Kasım 2023’te doluyordu, fakat dolmuş olmasına rağmen halen projeye devam ediyorlardı" dedi.

'Cengiz İnşaat pılını pırtını toplayıp gidecek'

Okumuşoğlu, "Rize İdare Mahkemesi'nin bu kararı sonrası Eskencidere Vadisinde ne olacak" sorusuna ise "Şu olacak; Cengiz İnşaat oradan pılını pırtısını toplayıp gidecek" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Cengiz İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığı orayı nasıl yıktıysa, yıktıklarını geri getirecek, eski haline geri döndürecek, rehabilite edecek orayı. İkizdereliler olarak, davanın avukatları olarak o rehabilitasyonu onlara yaptıracağız. Rehabilitasyon merkezini Türkiye'de örnek olacak şekilde o Ulaştırma Bakanlığı'na yaptıracağız. Bunun için uğraşacağız hukuk mücadelemizden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Yaşam alanlarımızı yok edenlere karşı tüm yurttaşlarımızı da bizlere destek olmaya çağrıyorum.”

'Hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı kanaatine ulaşıldı'

Rize İdare Mahkemesi'nin açıklanan karar tebligatında, bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun bir bütün olarak değerlendirildiği belirtildi.

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığına dair karar, 15 Mayıs tarihinde oyçokluğuyla alındı.

Rize İdare Mahkemesi'nin tebligatı şöyle:

“Davacılar tarafından, Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik ve Gürdere Köyü mevkiinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenilen "Cevizlik Bazalt Ocağı Projesi" ile ilgili olarak tesis edilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararının; davacıların, maddi olay ve hukuki sebeplerin aynı olması nedeniyle birlikte dava açtıkları, davanın çevre ve komşuluk hukuku çerçevesinde açıldığı, faaliyet sahasının çok yakınlarında yaz kış yaşanan konutların bulunduğu, taş ocağının faaliyet göstereceği alan, arazi topoğrafyası, aşırı eğim gibi nedenlerle uygun olmadığı, PTD'de patlatma değerlendirme raporlarının bulunmadığı, taş ocağında yapılan patlatmaların mevcut heyelanları tetikleyerek can ve mal güvenliğini tehdit edeceği, işletme sonrası ocak ıslahının yapılmasının mümkün olmadığı, patlatma ile ilgili hesaplamaların hatalı yapıldığı, PTD'de toz emisyonunun değerlendirilmediği, pulvarize toz indirgeme sisteminin toz emisyonunu yüzde 95 oranında azaltacağına ilişkin taahhüdün geçersiz olduğu, PTD'de suların nasıl etkileneceği konusunda herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Davacılar tarafından; Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olarak tesis edildiği ileri sürülerek iptali istenirken, davalı adına yapı ve yapı İnş. taahhüt. San. ve tic. aş. dilekçesinde; dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmaktaydı.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile yukarıda özetlenen bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; dava konusu Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik ve Gürdere Köyü mevkiinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenilen 'Cevizlik Bazalt Ocağı Projesi' ile ilgili olarak tesis edilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 15/05/2024 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi."