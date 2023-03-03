İkizdere için geç gelen karar: 'Hukuk rafta küflenmiştir'

Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere Vadisi'ndeki taş ocağı projesine karşı direnişin 2. yılında Danıştay'dan "olumlu" haber geldi ancak kararın çok geç olduğuna dikkat çekiliyor.

Projeye direnen halkın açtığı davada Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği ret kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından, "hukuka uyarlık" olmadığı gerekçesiyle bozuldu. Bilirkişi raporlarındaki çelişkiye dikkat çekilen kararda davanın yeniden görülmesine hükmedildi. Ancak vadide 2 yıldır süren doğa katliamı yeniden yargılama yapılırken de eğer yürütmeyi durdurma kararı alınmazsa devam edecek. Projenin yargı kararı öncesinde de tamamlanması söz konusu.

İkizderelilerin avukatı: Adalet, Kaf dağının arkasında kalmıştır

Davanın avukatlarından Yakup Okumuşoğlu yaptığı açıklamada Danıştay'ın kararının adaleti kurtaramadığını belirterek "Eskenci Vadisi yok edildikten sonra hukukun geri gelmesi değer ifade etmiyor" dedi.

Okumuşoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rize İdare Mahkemesi’nden adalet beklentimiz yoktur. Rize Valiliğinin davanın tarafı olduğu bir yargılamada Rize Valisi’nin encümeni olduğu kurumda çalışan kişiyi bilirkişi atayabilen, üstelik itirazlarımıza rağmen bunu yapan, uzunca süredir aynı bilirkişilerle yargılamaları sürdüren mahkemeden adalet beklemiyoruz.

Rize İdare Mahkemesi 'yeşil yol' davasında yaptığını bu davada tekrarlamış, çalışmaların tamamlanmasına kadar hukuku bulmacaya çevirmiştir. 'Etkili hukuk', 'Adil yargı' denen yargı ilkelerini Rize’de görülmez kılmıştır. 'Siz yapın biz hukuku sonra getiririz' mantığı ile adalet sağlanmaz. 'Hukukun yavaş, makinanın hızlı olması' hukukun yeni ilkesi olamaz.

Danıştay’ın kararı da adaleti kurtaramamıştır. Adalet, Kaf dağının arkasında kalmıştır! Projenin süresi Kasım 2023'te bitecektir. Aralık ayında karar verip mart ayında ancak açıklayabilen bir sistem adalet üretemez! Eskenci Vadisi yok edildikten sonra hukukun geri gelmesi değer ifade etmiyor. Küflenmiş hukuktan kimse tat almıyor! Eskenci Vadisinde maalesef hukuk rafta küflenmiştir. Bu yüzden adaletin yanına bile yaklaşılamamıştır diyoruz.

Netice olarak Rize İdare mahkemesi Danıştay kararı sonrası yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapacaktır. Tüm bu süreçler boyunca da alanda çalışmaya göz yumulmaya devam edileceğini, iş bittikten sonra ise kararın verileceğini, kararın da İkizdereliler lehine olacağını değerlendiriyoruz."

ÇMO Başkanı: Dava sonuçlanana kadar faaliyetleri durdurulmalı

Konuya ilişkin Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kahraman da soL'a yaptığı açıklamada taşocağındaki faaliyetin dava sonuçlanana kadar durdurulması gerektiğini belirtti.

Kahraman şunları söyledi:

"21 Nisan 2021’de iş makinelerinin İkizdere'ye girmesiyle başlayan direnişin ikinci yılında Danıştay, 6. Dairesi, Rize İdare Mahkemesi’nin projeye karşı açılan davada verdiği ret kararını tam da temyizdeki hukuksuzluk ve çelişkili bilirkişi raporları iddiaları üzerinden bozdu.

Yaklaşık 2 yıldır Çevre Mühendisleri Odası'nın da sürecin başından beri müdahil olduğu yurttaşların, çevre örgütlerinin ve meslek odalarının bir arada takip ettiği bu dosyada Yerel Mahkemenin açık hukuka aykırı uygulamalarını da ortaya koyan Danıştay kararı olumlu olsa da canlı yaşamını hiçe sayan ve bir doğa katliamı sonucunu doğuran İkizdere Taşocağı faaliyetinin dava sonuçlanana kadar durdurulması gerekmektedir.

Faaliyetin derhal durdurulması talebimizi ve çevre mücadelesinden aldığımız görevle bu faaliyet kapsamında hukuku, canlı yaşamını hiçe sayan tüm uygulamaların takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz. Çevre mücadelesinin ve birikiminin sonucu olan bu karar içinse tüm mücadele edenleri kutluyoruz."