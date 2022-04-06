İkinci kez elektriği kesilen Moda Sahnesi'nden izleyicilere çağrı: Akşam burada buluşalım

Yüksek elektrik faturalartını protesto eden ve “Ödemiyoruz” açıklaması yapan Moda Sahnesi’nin elektriği bir ay içinde ikinci kez kesildi.

Kesintinin ardından Moda Sahnesi fahiş faturaları ödemeyeceklerini tekrarladı. Moda Sahnesi kurucusu, yönetmen Kemal Aydoğan soL'a konuşarak, programda yer alan oyunların oynanmaya devam edeceğini belirtti.

Aydoğan, "Bu bizim problemimiz olmaktan çıktı. Bu kültür sanat politikası üreten kurumların yetkililerin problemi. Kültür Bakanlığı'nın, belediyenin, Sabancı'nın problemi. Oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Seyircilerimize de bu akşam burada buluşalım diye çağrı yapıyoruz" diye konuştu.