İkinci Kadir Şeker olayı: Kadına şiddete engel olmak isteyen Dalkıran'a 5 yıl hapis cezası

Eskişehir'de eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'yi engellemeye çalışırken bıçak kullanan 19 yaşındaki Tolga Daşkıran'a 5 yıl hapis cezası verildi. Ahmadi ise iyi hal indirimli 12,5 yıl hapis cezası aldı.

DHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde, geçen yıl 5 Şubat'ta Abdulkadir Ahmadi, sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin, kadınların çığlıklarını duyup olaya müdahale etti. Şahin yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilip, tutuklandı.

Olaya ilişkin açılan davanın karar duruşmasında savcı, Tolga Daşkıran'ın "meşru savunma" hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadi'ye eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası verdi. Ahmadi ayrıca kızı Nasimgül Ahmadi ve Hüseyin Şahin'e yönelik "kasten yaralama" suçuna ilişkin 6 bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Tolga Daşkıran'a ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 5 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tolga Daşkıran'ın avukatı Serkan Muhammed İleli, karara itiraz edeceklerini söyledi. Avukat İleli, "Beklemediğimiz bir karardı. Biz beraat bekliyorduk" dedi.