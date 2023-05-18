Yargıtay Kadir Şeker'e verilen cezayı onadı

Konya'da 5 Şubat 2020’de bir parkta şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken çıkan arbedede elindeki bıçakla olayın faili Özgür Duran'ın ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Şeker merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünüp çifti ayırmaya çalışmış, bu sırada Özgür Duran’ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şeker’e, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker’in cezası “haksız tahrik” nedeniyle 15 yıla, “iyi hal” indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl Temmuz ayında yeniden yapılan yargılamada, Şeker’e “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 13 yıl ceza verildi. Cezası “iyi hal” indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker’in, tutukluluğunun devamına karar verildi.

DHA'nın haberine göre 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı.