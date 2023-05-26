İkinci el Togg ilanı gündem oldu: 'İnceleme başlatıldı'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt, yerli otomobil Togg'un uzun menzilli modelini geçen hafta teslim aldı. İddiaya göre Canyurt, piyasa değeri 1 milyon 215 bin TL olan aracını yaklaşık 3 katına 3 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkardı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akılalmaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kanal D Haber'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı da ikinci el araç satışlarına yönelik taşıtların liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep eden, müşterilere aksesuar almaya zorlayan bayilere ceza kesti. Bakanlık, Ankara, Adana ve Bursa'daki üst sınırdan cezalandırarak toplamda 17,8 milyon TL para cezası verdi.

Söz konusu bayiler bir yıl boyunca ikinci el satış yapamayacaklar.