Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını yürüten isim TOGG reklamcısıymış

Sahibi olduğu İstanbul ve Dubai merkezli FutureBright şirketi ile tanınan Akan Abdula, bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasını yürütüyordu.

Akan Abdula’nın aynı zamanda TOGG için de kampanya yürüttüğü ortaya çıktı.

2 Eylül 2022'de, yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını yürüttüğü dönemde Twitter paylaşımı yapan Akan Abdula, şu ifadeleri kullandı:

"TOGG ekibi ile sıfır noktasında çalışmaya başlayan birkaç şirketi, TOGG kendi etkinliğinde bir araya getirdi. Hikayelerimizi anlattıkça, ne kadar benzer şeylerden geçtiğimizi gördük. Mesela bizler tanıştığımızda TOGG 8 kişiydi. Nereden nereye. Türkiye için güzel olsun."