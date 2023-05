İkinci el otomobilde fiyatlar yüzde 83 arttı!

Otomotiv sektöründe sıfır kilometre araç bulunamaması ve yüksek enflasyon, ikinci el otomobillerin fiyatlarını uçurdu.

Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata, son bir yılda ikinci elde fiyatı en çok değer kazanan otomobil segmentlerini ve modelleri derledi.

Ekonomim gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Türkiye’de en çok satan ikinci el araçların fiyatı, Mayıs 2022-Mayıs 2023 arasında ortalama yüzde 83 artış gösterdi. 2022'nin mayıs ayında ortalama ikinci el fiyatları 411 bin TL olurken, bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 754 bin TL’ye yükseldi. C segmentinde ise fiyat artışı daha hızlı oldu. Son bir yılda C segmenti araçların fiyatları yüzde 89 arttı. Mayıs 2022’de ortalama 303 bin TL olan C segmenti ikinci el otomobil fiyatları, Mayıs 2023’te yıllık bazda ise 572 bin TL’ye yükseldi. Sıfır kilometre araçlarda SUV’ların payı sedan otomobilleri geçerken, ikinci el araç piyasasında en fazla sedan otomobillerin talep gördüğü dikkat çekti.

Bazı C segmenti sedan otomobillerin fiyatında son bir yılda yüzde 110’un üstünde artış var.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Fiyatlarda düşüş beklenmiyor. İkinci el otomobil piyasasında talep hala çok yüksek. Çünkü ikinci el araç piyasasında satın alınabilecek otomobil sayısı belli. Kurun artışına paralel fiyatlar da artacaktır" dedi.