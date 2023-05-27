Yeni asgari ücret için rakam ve tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zamma ilişkin "500 dolarlık alım gücünün korunması gerektiğini" söyledi.

Bilgin, "Paranın alım gücünü, reel değerini belirleyip bizim yaptığımız bazı çalışmalar var. Real fiyatlardaki değişimi belirleyip ona göre fiyat belirliyoruz. Ama yurttaşlarımızın aklında kalsın diye ben 500 dolardan bahsettim. Biz cumhuriyet tarihimizin en büyük artışını yaptık ama şimdi değerlendirmeleri yapıp tekrardan zam yapacağız. Geçtiğimiz zamda da dolar bazında en yüksek zammı yaptık. Temmuzda da benzeri bir asgari ücret zammı vereceğiz" dedi.