İkinci el araçlara yeni zam dalgası

Bu hafta döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş, sıfır kilometre araçlarda yeni fiyat artışlarına neden oldu. Zam dalgası kısa sürede ikinci el piyasasına da sıçradı.

Ekonomim'den Aysel Yücel'in haberine göre, Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Karakaş, “Kurdaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere gelen yüzde 7 ila yüzde arası zamlar, ikinci piyasasına da yansımaya başladı. Dijital bir piyasa olduğu için özellikle ilan sitelerine fiyat yansımaları artık 24 saati bulmuyor” açıklamasını yaptı.

Muhammed Ali Karakaş, Kurban Bayramı’nın etkisi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan problemlere paralel haziran ayının son haftasına kadar ikinci el otomobillerde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında fiyat artışı öngördüklerini söyledi