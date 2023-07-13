İki polisten hem polise hem de sürücüye saldırı: Küfür yağdırdı, tehdit etti, saldırdı

İstanbul'da dün iki polisin yol açtığı bir trafik terörü yaşandı.

Bir trafik kazası sonrası yaşananları köşesinden aktaran Sözcü yazarı İsmail Saymaz, saldırıyı ve tehditleri aktardı.

Saymaz'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"İstanbul'da, önceki gün…

Sultangazi Devriye Ekipler Amirliğine bağlı iki polis saat 15.10 sularında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde üç aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasına denk geldi.

Taraflar kalabalıktı ve tartışıyordu.

Devriyeler yol güvenliğini sağlayarak, telsizle trafik ekibi istedi.

Kazaya karışan üç sürücüden R.K. yaralı olduğu için hastaneye kaldırıldı.

Polis tutanağına göre:

“Trafik ekibi beklenirken, görevlilerin yanına gelen ve konuyla alakası olmayan bir şahıs sert bir üslup ve emrivaki tavırla” hareket ederek, polislere “Sakın şöför değiştirmesinler. Arayın şu trafiği. İşinizi biraz hızlı yapın” dedi.

Polisler “Konuyla alakanız yok. Gerekli yerlere bilgi verildi ve trafik ekibi bekleniyor. Olay yerinden uzaklaşın” diye karşılık verdi.

Ne var ki bu kişi “Ben özel harekat polisiyim. Benim olduğum yerde size söz düşmez. Siz benim altımdasınız” diyerek, devriyeleri küçümsedi.

Görevli polisler, adamın kimliğini sordu.

Adının H.N.S. olduğu, gerçekten de özel harekatçı olduğu tespit edildi. Fakat H.N.S, olay anında görevli değil, istirahatteydi. Dolayısıyla polisler H.N.S.'yi uyararak uzaklaşmasını istedi.

O gitmedi.

Aynı sırada, kazaya karışan R.K. ve M.N. adlı sürücülerin 7- 8 yakını gelip kavga çıkardı. Kavgayı ayırmakta yetersiz kalan polisler takviye ekip çağırdı.

Özel harekatçı H.N.S., sürücü M.N.'nin yakınlarıyla birlik olup diğer sürücü R.K ve yakını D.K. ile onların akrabalarını dövmeye başladı.

Derken…

Özel harekatçı H.N.S.'nin babası olan ve kendisi Sultangazi'de polis olarak görev yapan N.S. de geldi.

İstirahatli olan polis N.S., oğlu ve arkadaşlarının dövdüğü D.K. adlı kazazedeyi tartaklayarak, zorla polis aracına soktu.

Baba – oğul polisler, D.K.'yi polis aracında dövmeyi sürdürdü.

Olay yerindeki polisler saldırıyı durduramadı.

Öyle ki…

Destek için çağırdıkları Sultangazi Motosikletli Polis Timin'den A.S. ve A.A. müdahale etmeyerek, kavgayı seyretti.

Skandal git gide büyüyordu.

Polis memuru İ.A, saldırgan polis H.N.S ve N.S.'ye “Aracın sorumluluğu bana aittir. Siz müdahil olmayın. Suç işliyorsunuz” diye uyarıda bulundu.

Araç içindeki H.N.S., kendisini uyaran meslektaşının koluna yumruk atıp “Sen kimsin lan! Ben özel harekat polisiyim. İstediğimi yaparım. Babam da seni bu ilçeden s… s… gönderir. Bu iş burada bitmez. İstirahat saatinde seni yakalayıp vuracağım” diye tehdit etti.

Polis İ.A ise H.N.S'yi kuvvet kullanıp araçtan indirmek istedi.

Bu kez baba N.S. gelerek “Siz kimsiniz lan, oğlumu alacakasınız” diye tehdit savurdu.

İddiaya göre H.N.S. “Süleyman Soylu'nun koruma ekibindeyim, hepinizi sürdüreceğim” dedi.

Daha da tuhafı…

Saldırganlara müdahale etmesi gereken Sultangazi Motosikletli Polis Timi'nden A.S., tehdit edilen meslektaşı İ.A.'nın kollarından tutarak, müdahale etmesini engelledi.

Saldırgan H.N.S. ve N.S. yakalanamadı."