‘İki parfüm almaya girdi, 65 kilogram kaçak altınla çıktı...’

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine konuştu. İstanbul’da ‘2 parfüm almaya girdim’ deyip gümrükten 65 kilogram kaçak altınla çıkan zanlının ifadelerine dikkat çeken Polat, onu oraya sokan daire başkanının akıbetini sordu.

'Mersin'e uyuşturucu gelmeye devam ediyor'

Mersin’e uyuşturucuların gelmeye devam ettiğinin altını çizen ve Mersin Limanı’ndaki kaçakçılık gündemi hakkında da konuşan Polat, “Bununla ilgili anlaşılan o ki yeterli tedbir almamışız ve Mersin Gümrüğüne doğru insanlar geliyor. Kaçakçılıkla ilgili birçok şey yapıyoruz. Verdiğiniz verilerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum, burada ekonomik veriler özellikle parasal verilerin bunları da içerip içermediğini, ayrıca İstanbul'da yakalanan 65 kilogram kaçak altını içerip içermediğini doğrusu merak ediyorum" dedi.

'Ya bu daire başkanına ne yaptık, ne ettik'

Polat, "Sayın Bakan, İstanbul'daki kaçak altın konusuna gelmişken, burada zanlı ifadeleri var. Adam ‘2 tane parfüm almaya girdim, işte, bir daire başkanı beni gümrüklü sahaya soktu.’ diyor. Çıkışta 65 kilo altınla çıkıyor. Ya bu daire başkanına ne yaptık, ne ettik, kamuoyunun bunlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor, kamuoyunun bunları hak ettiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.