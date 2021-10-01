İki kez yargı kararıyla mesleğine geri dönmüştü: Genç doktor yine ihraç edildi

Ankara Tabip Odası geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Dr. Benan Koyuncu görevinden ihraç edildi.
Sosyal medya hesabından kararı duyuran Koyuncu, "Soyadımı bile bilmeyen, 3 yıl önce ayrıldığım eski eşimin soyadını kullanan, yazıyı 2 yıl önceki çalıştığım kurumuma yollayan, 'Beyaz kod dosyanız var' diye söylenerek yeni kurumumun adresini öğrenmeye çalışan bir kurul tarafından ihraç edildim" diye yazdı.
Koyuncu’nun ihracına gerekçe olarak, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) eklenen geçici 35’inci maddesi" gösterildi.
Atıldık ey halkım, unutma bizi ! pic.twitter.com/6xFL6JcXu4— Dr.Benan Koyuncu🌈 (@BenanKoyuncu) September 30, 2021
'Ellerinde hiçbir kanıt yoktu'
Daha önce de 2 kez aynı durumun başına geldiğini söyleyen Koyuncu kazandığı mahkeme sürecini soL'a anlattı. Koyuncu, pandemide yoğun çalışma temposuna rağmen çalışmayı sürdürdüğünü ve bir anda sebep gösterilmeden ihraç edildiğini dile getirdi. Koyuncu şöyle konuştu: