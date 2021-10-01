İki kez yargı kararıyla mesleğine geri dönmüştü: Genç doktor yine ihraç edildi

Ankara Tabip Odası geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Dr. Benan Koyuncu görevinden ihraç edildi.

Sosyal medya hesabından kararı duyuran Koyuncu, "Soyadımı bile bilmeyen, 3 yıl önce ayrıldığım eski eşimin soyadını kullanan, yazıyı 2 yıl önceki çalıştığım kurumuma yollayan, 'Beyaz kod dosyanız var' diye söylenerek yeni kurumumun adresini öğrenmeye çalışan bir kurul tarafından ihraç edildim" diye yazdı.

Koyuncu’nun ihracına gerekçe olarak, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) eklenen geçici 35’inci maddesi" gösterildi.

'Ellerinde hiçbir kanıt yoktu'

Daha önce de 2 kez aynı durumun başına geldiğini söyleyen Koyuncu kazandığı mahkeme sürecini soL'a anlattı. Koyuncu, pandemide yoğun çalışma temposuna rağmen çalışmayı sürdürdüğünü ve bir anda sebep gösterilmeden ihraç edildiğini dile getirdi. Koyuncu şöyle konuştu:

"Başıma üçüncü kez geliyor bu durum. 15 Temmuz'da da ilk soruşturma geçirenlerdenim. O zamanda soruşturma geçirdim ama herhangi bir şey bulunamayınca mesleğime geri döndüm. Güvenlik soruşturmasından geçemeyince tekrar atıldım. Sonra mahkeme sürecini başlattık. Ellerinde hiçbir kanıt yoktu, emniyetin dosyası boş geldi. Hakkımda hiçbir somut delil yoktu. Mahkemeyi kazandım ve ardından görevime geri döndüm.

'Mesleğime geri dönene kadar uğraşacağım'

2 yıldır Çankırı'dayım. Pandeminin en yoğun dönemlerinde burada çalıştım. Hem acil hem de Covid-19 hastalarımız çok fazla. İzin bile almadan bu kadar yoğun bir şekilde çalışırken bir anda bir kağıt geldi. Beni neden ihraç ettiklerine ilişkin bir neden de yazmıyor ve ben şu andan mesleğimden atıldım.

2 ay önce de elime kağıt gelmişti. Benim durumumdaki arkadaşlarıma da gönderilmiş. Kağıtta 'Terörle iltisaklı olduğunuz anlaşılmıştır. Savunmanızı yapın' yazıyordu. Neye göre anlaşıldı? Hakkımda tek bir dava bile yok. Ben daha önceki mahkeme sonuçlarımı yolladım, beni daha önce de bununla suçladınız, elinizde tek bir delil yok diye.

Mahkeme sürecini yine başlatıyoruz. Bu kötü uygulamalar nedeniyle pek çok arkadaşımız yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Ama ben halkla iç içe çalışmak istiyorum, bir yere gitmeyeceğim, mesleğime geri dönene kadar uğraşacağım."