Mahkemeden emsal niteliğinde karar: İşten atılan KHK'li kamu görevine geri döndü

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) çalışırken kamu görevinden ihraç edilen Güldalı Kocaoğlu'nun davasında karar açıklandı.

KHK ile kamu görevinden 100 binden fazla kişi Resmi Gazete'de isimleri yayımlanarak işten çıkarılmıştı. Kocaoğlu'nun avukatı Hüseyin Aygün Ankara 22. İdare Mahkemesi'nin kararıyla Kocaoğlu'nun görevine geri döndüğünü, mesleğine yeniden başladığını duyurdu.

'İlk ve tek karar'

soL'a konuşan ve bu şekilde binlerce dava olduğunu hatırlatan Hüseyin Aygün, iptal kararı alınan ilk ve tek karar olduğunu söyledi. Aygün şöyle konuştu:

"Bu şekilde işten çıkarılan işçiler de var. Onlar da kurumların kararlarıyla işlerinden çıkarıldılar. Örneğin il tarım müdürü, belediye işçisi gibi. Bunlar da doğrudan KHK ile çıkarılmayanlar. Güldalı Hanım 679 sayılı KHK ile Resmi Gazete'de ismi yayımlanarak işten çıkarılmıştı. Davası yaklaşık 4,5 yıl sonra sonuçlandı ve mahkeme bu KHK ile verilen işten çıkarma kararını iptal etti. Bu karar, bu şekilde alınan ilk ve tek karar. Üstelik Güldalı Hanım bugün işine de başladı.

'Kurum kanaati, istihbari bilgi kamu görevinden çıkarmaya yeterli değil'

Kararın özelliği KHK'lerin temelini atan 'irtibat ve iltisak' kavramlarını eleştirmesi. Biliyorsunuz KHK'ler 'Devletin Milli Güvenlik Kurulu'nca ulusal milli güvenliğe zararlı olan yapılarla irtibat, iltisaklarına dair kanıt elde edilen aşağıdaki kişilerin kamu görevinden çıkarılmasına karar verilmiştir' diye bir cümleyle başlıyor. Ankara 22. İdare Mahkemesi'nin kararınında 'irtibat ve iltisak'ın değerlendirildiği, zararın bütün yönleriyle ele alındığı ve 'terörle herhangi bir bağlantı bulunmadığına karar verildiği' belirtiliyor. Ayrıca 'Kurum kanaati, istihbari bilgi, çevre bilgisi gibi gerekçelerle bir bireyin kamu görevine son verilemez' deniliyor. Bu anlamda çok önemli bir karar."