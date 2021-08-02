İki ilde ormanlara girişler yasaklandı

Antalya Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi. Öte yandan Kırşehir'de de, ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı öğrenildi.

Antalya Valiliği'nden gelen açıklamada, 'Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Kırşehir Valiliği'nden açıklama

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişle ilgili karar aldığı belirtildi.