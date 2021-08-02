Birçok kentte eş zamanlı elektrik kesintisi

Ülkenin pek çok bölgesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinden ihbarlar geliyor.

Kesintilerin yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşandığı belirtilirken, bazı internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ise ulaşılamıyor.

Ankara, Bursa, Muğla, Konya, Gaziantep, Kayseri, Urfa, Kocaeli ve Hatay'da da bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin olduğu söylenriken, bazı bölgelerde de su kesintilerinin de olduğu öğrenildi.

Özellikle Ege Bölgesi'ni etkilediği öğrenilen elektrik kesintileri ile ilgili bilgi veren İzmir'deki yetkililer "kesintilerin planlı olmadığını ve ne zaman elektrik verileceğinin henüz belli olmadığını" söyledi. Kesintilerin yarın da sürme ihtimali bulunduğu belirtilirken, kesintiden Çeşme, Kınık, Karaburun, Dikili, Aliağa, Karşıyaka, Konak, Çiğli, Bayraklı, Ödemiş, Urla, Torbalı, Buca ve Seferihisar'da bazı bölgeler etkileniyor.

Kurumlardan ilk açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığını, Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu açıkladı.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ve Boğaziçi Elektrik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kesintilerin iletim hatlarından kaynaklı olduğunu belirtti.

UEDAŞ, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" dedi.

Boğaziçi Elektrik ise elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hizmet bögemizdeki belirli alanlarda iletim sisyteminden kaynaklı enerji kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar yapılmaktadır."

Boğaziçi Elektrik abonelerine ise şu mesajı gönderdi:

"Değerli müşterimiz, Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükcekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçeleri genelinde iletim kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Ortalama 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir. En kısa sürede enerjinin verilebilmesi için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."