İki günde 12 asker hayatını kaybetti, Erdoğan 'Ne pahasına olursa olsun' dedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesinde çıkan çatışmada 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Irak’ın kuzeyinde 2 günde yaşamını yitiren asker sayısı 12 oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Irak'ın kuzeyinde hayatını kaybeden askerlere ilişkin, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır."

'Bilgilendirme yapılmadan AKP ile aynı bildiriye imza atmayacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden asker sayısıyla ilgili doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi. Özel, doğru bilgiye ulaşmadan ve sorulara yanıt verilmeden AKP ile hiçbir bildiriye imza atmayacaklarını belirtti.

Öte yandan CHP ve İYİP, milli yas ilan edilmesi gerektiğini belirtti.