İki erkeğin ilişkisini anlatan çizgi roman için satış kısıtlama kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bir kitap için muzır kararı aldı.

Muzır Kurulu kararında şu ifadelere yer verildi:

“Kurulumuzca resen incelenen “Kalp Çarpıntısı-Cilt1,2) isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır etki yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple kitabın 1117 sayılı kanunun, 3266 sayılı kanunla değişik dördüncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Kanunun ilgili dördüncü maddesi şöyle:

A) Açık sergilerde sabit ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamaz.

B) Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez.

C) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve dağıtıcılar tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,

D) Gazeteler ve dergilerde, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez,

H) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle okullara sokulamaz.

İngiliz yazar Alice Oseman’ın iki erkeğin aşkını ve hayatını anlattığı, çizgi roman tarzında yazılmış Kalp Çarpıntısı kitabı serisi 2021’in ilk aylarında Yabancı Yayınları tarafından Türkçe olarak basıldı. Hemen ardından kitap hakkında Ağustos ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayla birlikte D&R ve İdefix internet satışlarını durdurmuştu.