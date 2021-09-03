'İki bakanın torpili ile hastaneye yatırabildiğim kardeşim neden öldü?'

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, kardeşinin ölümü üzerine kaleme aldığı yazısında, Bakan Koca'ya "2 bakanın torpili ile hastaneye yatırabildiğim kardeşim neden vefat etti?" sorusunu yöneltti.

Uğuroğlu'nun yazısı şöyle:

Kardeşimin vefatı konusunda yaşadığımı anlatmak hem kardeşime karşı hem de vicdanıma karşı boynumun borcudur.

Kardeşimin ölüm nedenini bilmiyorum, çünkü ölüm raporunda sadece, "Doğal Ölüm" yazıyor.

Devlete ait Ankara Ümitköy huzurevinde kalıyordu. Aşırı kilolu olan kardeşin ayaklarında ödemler oluşmuştu.

Ayaklarındaki ödem fazlalaşınca Bilkent Şehir Hastanesine gidiyor ve her seferinde yatarak tedavi yerine merhem, iltihap ve diğer sorunları için ilaç verilip geri gönderiliyordu.

Bayramın son günü akşamı huzurevinden arayan hemşire hanım "Ateşi düşmüyor hastanede yatmalı" dedi.

Çok canım sıkıldı. Ocak ayında bana yapılan hain saldırı nedeniyle yakın ilgi gösteren Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e kısa bir mesaj atarak kardeşimin hastanede yatarak tedavisi için yardım rica ettim.

Hemen arayan Sayın Gül, "Orhan bey geçmiş olsun. Sağlık Bakanımıza ilettim hemen ilgilenilecek" dedi.

- Sayın Gül'e şükranlarımı sunarım.

Sağlık Bakanlığı obez ambulansı ile kısa süre içinde kardeşim hastaneye götürüldü ve acile yatışı yapıldı.

- Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya da şükranlarımı sunarım.

Kardeşimin hastanede yattığını danışmanı gazeteci kardeşim Şerife Güzel'den öğrenen Meclis Başkanı Sayın Şentop arayarak, "Geçmiş olsun" mesajını iletti ve kardeşimin sağlık sorunları ile yakından ilgilenilmesi için talimat verdiğini de vurguladı.

- Sayın Şentop'a da şükranlarımı sunarım.

4 hafta sonra, "İyileşiyor" denilerek Dâhiliye servisine çıkartıldı.

* Vefat

Gençliğinde basketbol oynayan, yaşlı annem ile teyzeme bakmaktan evlenmeye de fırsat bulamayan Fenerbahçeli Saruhan'ın en büyük keyfi maçları seyretmekti.

Olimpiyatlardaki Türk sporcularının başarılarını, Kadın voleybolcuların set sonuçlarını dahi Whatsapp'tan iletiyordum.

Pazar akşamı yazlıkta Fenerbahçe maçı 21.45'de başladı mesaj atmak için golü atmamızı bekliyordum ama 21.50'de 312 552 60… diye bir numara aradı, açtım.

Saruhan'ın abisi olduğunu teyit ettim ki;

- "Kardeşiniz vefat etti" dedi.

Ne diyorsun sen yaaa, dedikten sonra ne söylendiğini ne de söylediğimi anımsamıyorum.

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Koca;

2 bakanın torpili ile hastaneye yatırabildiğim, Meclis başkanın da ilgisi olan;

- Kaç kez Şehir hastanesine gitti ama yatarak tedavisi neden yapılmadı?

- Kardeşim neden vefat etti?

5 yıldızlı otelden daha lüks hastane yapmak harika olmuş ama…

Önemli olan insanları yaşatmak mı? Lüks hastane yapmak mı?