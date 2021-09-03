Mehmet Aydın 'Benim o dönemde arkamda bir güç vardı' dedi, listeyi sıraladı

Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’ın hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 77 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, 14 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Aydın Edirne F Tipi Cezaevi’nden TV100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Aydın, "Çiftlik bank sisteminde sizin sadece görünen yüzü olduğunuz ancak çok daha farklı güçler tarafından bu sistemin yönetildiği iddia ediliyor. Başından beri yalnız mıydınız?Çiftlik bank sisteminde sizin sadece görünen yüzü olduğunuz ancak çok daha farklı güçler tarafından bu sistemin yönetildiği iddia ediliyor. Başından beri yalnız mıydınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi. Dönemin sivil, askeri, bürokrasiden, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, belediye başkanları, kaymakamlar, askeri, polisi her kesimden “yürü Mehmet arkandayız, sonuna kadar yanındayız, sen devlet için faydalı olanı yapıyorsun seni destekliyoruz” diyen yüzlerce insan vardı."