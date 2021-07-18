İki bakan yardımcısı ve bir bürokratın daha çifte maaş aldığı ortaya çıktı

Son dönemde tartışma konusu olan çifte maaş uygulamasının Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) üzerinden de gerçekleştiği ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce 2017 yılından, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ise 2018 yılından bu yana şirketten maaş alıyor. Hali hazırda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müşavirliğini ve bakanlığın hukuk işlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Havvanur Yurtsever de Emlak Konut'un yönetiminde yer alıyor.

İkramiye de var

Söz konusu isimlere, Emlak Konut'un 2021 yılı için 12 bin 500 lira aylık maaş ödediği ve yılda 4 maaş ikramiye verdiği öğrenildi. Muhterem İnce ve Sinan Aksu'nun bakan yardımcılığı görevinden aldıkları maaşla birlikte aylık gelirlerinin 42 bin 500 lira olduğu belirtiliyor. Emlak Konut'ta yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılında aylık 9 bin 600 lira maaş + 4 maaş ikramiye, 2020 yılında ise aylık 11 bin lira maaş + 4 maaş ikramiye ücret alıyordu.

Sektörle ilgileri yok

İki bakan yardımcısının özgeçmişlerine bakıldığında gayrimenkul sektörüyle ilgili hiçbir deneyimleri olmadığı görülüyor. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Sinan Aksu, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çalışma hayatı boyunca kamu bürokrasisinde görev almış bir isim. İmam hatip mezunu olan İnce, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.