Tarım ve Orman bakan yardımcıları da çift maaş alıyormuş

Tarım ve Orman Bakan yardımcılarının Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı'ndan aldıkları maaş ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakan yardımcıları Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Ayşe Ayşin Işıkgece'nin bakan yardımcılığından 30 bin 275 TL ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı üyeliğinden 14 bin 230 TL olmak üzere aylık toplam 44 bin 505 TL maaş aldığını duyurdu.

Kaynak olarak 6132 sayılı Kanunu'nu gösteren Yavuzyılmaz maaşları nasıl hesapladığını ise şöyle açıkladı:

"Yüksek Komiserler Kurulu Üyeliği aylık net ücreti= 3.557,50 (16 yaşından büyüklerin brüt asgari ücret) x 4 = 14.230 TL. Not: Kuruldaki Bakan yardımcıları 1. kategoride yer aldıkları için en üst sınır olan; brüt asgari ücretin 4 katı aylık net ücret alıyorlar."