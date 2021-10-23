Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan “Muhammed Okur ile Reaksiyon” programının konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başcı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

‘İki bakan ve 18 gazeteci bir araya geldi, çuvallarla para geliyordu…’

Davutoğlu’nun başbakanlığı ve Pelikan operasyonuna ilişkin konuşan Başçı, Hilal Kaplan’ın başında olduğu “yalıya” dair şöyle konuştu:

“Daha genel başkanımız yeni başbakan olmuştu ve Ulaştırma Bakanını görevden aldı, başka birini atadı. Orada büyük rahatsızlıklar oluştu. İki tane bakan bir araya gelerek hem sol, hem sağ, hem FETÖ hem de ateist kesimden 18 gazeteciyi bir araya getirdiler ve İstinye’de bir yalı tuttular. Yalının başına da bir hanımefendiyi koydular, bu gazetecilerin amacı Ahmet Davutoğlu’nu yıpratmak, yalan haber yapmak ve onu başbakanlıktan etmek. Diyeceksiniz ki bunu nereden biliyorsunuz? O iki bakanın isimlerini zikretmek istemiyorum. İçlerinden Fırat Erez denen bir şahıs, bir sene sonra ayrıldı ve daha sonra bunları twitter sayfasından yoğun bir şekilde anlattı. 'Çuvallarla para geliyordu oraya, biz de yalan haberler yapıyorduk güzel parlar alıyorduk Davutoğlu’ndan özür diliyorum' dedi. O süreçte öyle yalan haberler yaptılar ki, hala hatırladığımız o çirkin haberlerin çoğunu oralarda hazırladılar.”

‘Teşkilatçı bulamam’ dedi

Gelecek Partisi’nin AKP’den kopuş süreciyle ilgili konuşurken, “mal beyanı” konusunda da Başçı’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Başçı, milletvekillerinden yıllık mal beyanı isteyeceğini söyleyen Davutoğlu’na Erdoğan’ın karşı çıktığını, “Sen bunları yapmaya kalkarsan ben teşkilat mensubu bulamam ilçe başkanı bulamam” dediğini öne sürdü.

Başcı şöyle konuştu:

“Kasım seçimlerinde milletvekili olduk, parlamentoya gittik ve yemin ettik. Yeminden belli bir zaman sonra genel başkanımız Ahmet Davutoğlu Bey o zaman başbakandı, 316 vekili aldı genel merkeze götürdü. Orada karşımıza geçti bir buçuk saat süren bir konuşma yaptı. Konuşmasında şunu dile getirdi. Arkadaşlar partinin içerisinde yoğun yolsuzluk söylentileri var. Hatırlayın, seçimlerden önce 17-25 Aralık süreci yaşanmıştı ayakkabı kutuları vs. böyle çirkin hadiseler cereyan etti. 'Bunun kökünü kazıyıp atacağım partiden' dedi. '3 tane yasa çıkarıyorum' dedi. Yasalardan birisi siyasi etik yasası, birisi imar yasası diğeri ise yolsuzluk yasası. Daha sonra 1,5 saat konuştu. Konuşmasının ardından dedi ki tüm milletvekilleri her sene mal beyanında bulunacak. Malında artış gördüğüm vekilleri hesaba çekeceğim. 'Bir komisyon oluşturdum, komisyon da bunu takip edecek' dedi. Daha sonra, toplantı bitti… Biz yeni vekiliz, çoğu bizi tanımıyor ama eski vekillerden bir kısmı 'Hoca’ma hakaretler etti. Nereden geldi bu adam, neyin nesi amacı nedir diye… Bir gün sonra da cumhurbaşkanı Davutoğlu’nu aradı ve dedi ki, 'sen bunları yapmaya kalkarsan ben teşkilat mensubu bulamam, ilçe başkanı bulamam' dedi.”