'İki bakan gidiyor, iki yeni bakan geliyor' iddiası: İsimlerini açıkladılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yerine iki yeni bakan atanacağı öne sürüldü.

Haber Merkezi

AKP iktidarının yeni bir kabine değişikliği adımı atacağı öne sürüldü.

Medyatava'nın Ankara kulislerine dayandırdığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iki atama yapılacak.

Kulis bilgilerine göre Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı olacak. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oluyor.

Habere göre kabinede değişiklik kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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