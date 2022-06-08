Beklenen oldu: Erdoğan'dan Nureddin Nebati'ye yasak geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP’nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda kullandığı ifadelerle gündem olmuştu.

"Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor" sözleri itiraf olarak yorumlanan Nebati'ye konuşma yasağı geldi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, bu sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nebati’ye “konuşma” uyarısı geldi.

Nebati daha önce de Sevilay Yılman'a yaptığı "Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göze alır mıyım Sevilay Hanım?" açıklamasıyla gündem olmuştu.