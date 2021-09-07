İki aile arasında silahlı kavga: 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1143 sokakta bugün iki aile arasında saat 17.30 sıralarında silahlı kavga yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, 3 gün önce iki aile arasında bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle gerginlik yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga büyümeden sonlandırıldı. Aynı sokakta oturan iki ailenin üyeleri bugün yine karşılaşınca, tekrar tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yakınlarının taciz edildiğini savunan aileden 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki Ferdi Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. (49), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahı ateşlediği belirlenen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bebeğe 7 saçma isabet etti

Olayda yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırılan 1 yaşındaki Ferdi Ç.’nin vücuduna 7 saçma isabet ettiği, bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.