IKBY: Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden başlıyor

Türkiye'ye açtığı tahkim davasının sonuçlanmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'ye ham petrol ihracatını durduran Irak ile Erbil yönetiminin, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının devamı konusunda bugün Bağdat'ta nihai anlaşmayı imzalayacağı açıklandı.

IKBY yönetiminden yapılan açıklamada "Kürdistan Bölgesi'nin Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün yeniden başlayacak" denildi.

Barzani: Anlaşmayı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum" ifadelerine yer verdi.

İki taraf arasında imzalanacak anlaşmaya göre, Irak resmi petrol şirketi SOMO, IKBY petrolünü dünyaya ihraç edecek ve geliri bir banka hesabına yatırılacak. Geliri kullanma yetkisi IKBY Başbakanı veya atadığı bir temsilciye verilecek. (AA)